(P) Totul despre aerul conditionat

Aerul conditionat, asa cum il stim in zilele noastre, este o tehnologie relativ noua, bazele fiind puse in Egiptul Antic, unde au fost construite diferite forme de racire a aerului si dezumdiificare. Dupa mai multe incercari nereusite, egiptenii au reusit, intr-un final, sa gaseasca secretul de a scadea temperatura unei inceperi printr-un sistem de racire cu apeducte si tuneluri, fixate in pereti.

O vorba in popor spune ca romanul isi face vara sanie si iarna car, iar acest proverb se potriveste de minune si cu achizitia unui aparat de aer conditionat. Varful vanzarilor de aer conditionat este in luna iulie, insa mare noroc ai daca si gasesti pe cineva sa il instaleze, astfel incat sa... citeste mai mult