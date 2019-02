(P) Super Bowl, cel mai mare spectacol sportiv al Americii

Super Bowl, disputat prima dată în 1967, este finala campionatului de fotbal american, eveniment ce atrage an de an interes uriaş pentru fanii de peste Ocean. Conform infograficului realizat de operatorul digital de pariuri şi cazinou Betano, numărul telespectatorilor va depăşi din nou 100 de milioane!

New England Patriots, favoriţi să egaleze recordul de 6 Super Bowl-uri câştigate

New England Patriots e cotată de casele de pariuri ca favorită la Super Bowl, împotriva rivalei din vest Los Angeles Rams. Patriots e echipa cu cele mai multe finale jucate, 10 la număr, dintre care a câştigat 5. Al şaselea succes ar egala recordul stabilit de Pittsburgh Steelers,