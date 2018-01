Pãsuni abandonate

Primãriile vasluieni nu se grãbesc sã intocmeascã documentele legate de amenajamentele pastorale. Panã la inceputul acestui an, s-au inregistrat la Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui doar 35 de cereri pentru amenajamente, 51 de UAT-uri rãmanand, astfel, restante la acest capitol. Amenajamente pastorale realizate acoperã o suprafatã de 4.514 hectare in comunele Pochidia, Lipovãt, Vaslui, Bãcani, Codãesti, Cozmesti, Vinderei si Albesti. Alte nouã proiecte, cu o suprafatã totalã de 3.900 hectare, sunt in stadiu avansat de implementare in comunele Miclesti, Muntenii de Jos, Berezeni, Viisoara, Cretesti, Duda- Epureni, Bãlteni, Alexandu Vlahutã si... citeste mai mult