Carucioarele clasice sunt adaptate pentru o anumita perioada de varsta, unele fiind potrivite doar pentru nou-nascuti, in timp ce carucioarele sport sunt destinate copilasilor trecuti de un an, care pot sa stea in sezut. Tocmai din acest motiv, varianta carucioarelor 3 in 1 a castigat in ultima perioada, tot mai multa popularitate, fiind extrem de ingenioasa si adaptabila. Asadar, daca iti doresti sa faci o investitie pe termen lung, alege un carucuior 3 in 1, in care iti vei transporta purta micutul in feluritele sale aventuri, incepand de la primele saptamani, pana... citeste mai mult

