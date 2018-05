Asteptat cu nerabdare de toti iubitorii sportului alb, cel de-al doilea eveniment de Grand Slam din 2018 a debutat duminica, 27 mai, urmand ca timp de doua saptamani cei mai buni jucatori de tenis din lume sa dea tot ce au mai bun in incercarea de a fi incoronati campioni la Roland Garros. Fiind considerat cel mai important turneu international pe zgura, fondul de premiere este unul grozav, nu mai putin de 15 milioane de lire sterline fiind puse la bataie in cadrul acestei editii, in care, compatrioata noastra Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) este favorita numarul 1.

Aceasta debuteaza astazi (marti, 29 mai 2018),... citeste mai mult