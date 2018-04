"Voi fi fanul lui Liverpool in semifinala cu AS Roma, pentru ca Jurgen Klopp este unul dintre antrenorii mei preferati ca filosofie de joc", spune Ilie Dumitrescu, Ambasador al agentiei de pariuri sportive online Unibet, inaintea meciului Liverpool - AS Roma, ce se va juca azi in semifinalele Ligii Campionilor. "Roma mi-a castigat increderea dupa ce a reusit imposibilul, eliminand-o pe Barcelona, vazuta de multi ca principala favorita la castigarea trofeului. Cred ca italienii sunt capabili sa scrie in continuare istorie", contra-ataca... citeste mai mult

