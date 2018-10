Pãrãsit pentru cã nu a vrut “sex ca pe centurã”

DRAGOSTE CU NÃBÃDÃI

TELENOVELÃ… Pare greu de crezut, dar un bãrbat din judetul Vaslui a decis sã punã capãt unei relatii de sapte ani dupã ce concubina lui a încercat sã facã o partidã de sex mai neortodox cu el. Cel putin asta sustine Georgel Armeanu, un bãrbat din comuna Gârceni. “Opt ani am muncit în strãinãtate, la cules de mãsline si portocale. În luna februarie m-am întors acasã. Recunosc cã am venit beat, pentru cã bãusem douã sticle de whisky înainte sã iau avionul. Cum am ajuns acasã, am fãcut o... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Vremea Noua in