Acest lucru nu inseamna, insa, ca ea aduce si beneficii majore sau complete tuturor purtatorilor. In primul rand, mobilitatea protezei este, pentru cei mai multi dintre acestia, un inconvenient si o lipsa de confort. Pe deasupra, faptul ca o proteza necesita ingrijire meticuloasa, iar uneori nu-ti permite sa consumi orice tip de aliment fara ca resturile alimentare sa patrunda pe sub aceasta, reprezinta un alt dezavantaj.



Cu toate acestea, clasicele proteze mobile raman in continuare varianta preferata de numeroase persoane. Totusi, exista o alternativa moderna la acestea, concretizandu-se in solutia optima: proteze fixe pe implanturi dentare sau refacerea intregii danturi prin... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in