(P) Optimizarea SEO in 2019 necesita o atentie sporita asupra versiunii mobile

Unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa se consolideze optimizarea SEO in 2019 este calitatea versiunii mobile a site-ului. In prezent, utilizatorii folosesc cu precadere telefoanele mobile pentru a realiza cautari pe Internet, lucru justificabil avand in vedere dimensiunea lor mai mica si posibilitatea de a fi transportate cu usurinta. Plus ca 2019 este anul de glorie pentru Google mobile first index, asa ca daca nu ai o optimizare SEO directionata in acest sens, exista sanse foarte mici sa fii listat in prima pagina de rezultate.



Cum functioneaza Google mobile first index?

Cum functioneaza Google mobile first index?

