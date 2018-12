Ţinută la alegere, muzică la alegere şi biliard & bowling gratis.

Ba mai mult, cei care doresc să se distreze aici în noaptea dintre ani pot veni şi cu mâncarea de acasă şi chiar cu băutură.

Dar ofertele nu se opresc aici întrucât, ca să îi cităm pe organizatori, revelionul din mall include şi… „free shot’s for girls”.

New Chicago are însă şi partea sa de program.

Astfel, invitaţi speciali sunt Lawis Jay Dee, MC Daddy şi Leo Sax, ultimul dintre aceştia promiţând să încânte asistenţa cu melodiile pe care... citeste mai mult

azi, 21:08 in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Botosaneanul in