(P) New Media Casting – Cea mai complexa agentie de casting din Romania!

Daca ti-ai dorit sa devii vedeta, sa apari in diverse reclame, filme sau seriale, atunci este sansa ta! Agentia New Media Casting este mereu in cautare de fete noi, persoane creative si entuziaste, care vor sa apara pe micile sau marile ecrane, in diverse reclame sau filme. Intra pe site-ul www.newmediacasting.ro, creeaza-ti un cont, iar unul din membrii echipei te va contacta sa te prezinti la un casting.



Inscrierea online este primul pas catre noi. Ulterior va asteptam la sediul agentiei pentru inscrierea propriu-zisa si participarea efectiva la casting-urile agentiei noastre.

Se realizeaza un set de 10 fotografii de casting standard ce vor fi... citeste mai mult