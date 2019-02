Iata care sunt evenimentele sportive importante in luna martie:



1. Preliminariile EURO 2020

Fara indoiala, stii ca urmeaza preliminariile pentru campionatul european ce se va desfasura in anul 2020, an in care capitala Romaniei va gazdui patru meciuri importante. Ei bine, in luna martie, echipa nationala va juca pe 23 martie o partida in deplasare cu Suedia, iar pe data de 26 o sa joace acasa cu Feroe. Daca vrei sa si pariezi pe echipa nationala, intra pe site chiar acum pentru a-ti face cont la Betano. In acest mod, o sa... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Botosaneanul in