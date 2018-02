Mare eveniment in fotbalul britanic, in acest week-end: finala Cupei Ligii, duminica, 25 februarie, ora 18:30, live la Unibet TV. Meciul va aduce fata in fata doua echipe de top: Arsenal si Man. City. Cea de-a doua este clar favorita (cota 1,60 pentru a castiga meciul), avand astfel sansa de a cuceri a 4-a Cupa a Ligii din istoria sa si prima din 2014. Un pont util pentru pariori ar fi si sansa ca Sergio Aguero sa marcheze (cota 1,86), asa cum a facut-o in fiecare din ultimele trei partide disputate contra lui Arsenal.

