Sezonul regulat s-a încheiat. Pe 9 martie debutează Play-off-ul şi Play-Out-ul ediţiei 2018-2019 a Ligii I, două competiţii cu meciuri care se anunţă foarte interesante. Va fi o luptă pentru titlu „la baionetă” între CFR Cluj şi FCSB, având-o pe U Craiova drept arbitru-jucător.

Programul primei etape din Play-Off prevede „rejucarea” meciurilor CFR vs Sepsi şi U Craiova vs Astra Giurgiu, din ultima rundă a sezonului regulat. Mai mult decât atât, va fi al treilea meci CFR vs Sepsi la rând, cele două echipe întâlnindu-se şi în Cupa României.... citeste mai mult

acum 21 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Pro Sport in