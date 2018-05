(P) In goana dupa BRAND-uri - Top 3 firme de renume preferate de ROMANI

Nu mai este niciun secret faptul ca hobby-ul preferat al romanilor este shoppingul. Hainele, gentile, pantofii si orice alte articole ce se pot cumpara se afla in fruntea listelor de cumparaturi in fiecare luna. Afla si tu care sunt cele mai cumparate brand-uri si produse din ultima perioada.

Articolele sport de la NIKE

In fruntea clasamentului se afla articolele de la nike Romania. Se pare ca interesul manifestat pentru articolele sport tradeaza, de cele mai multe ori, atitudinea degajata, relaxata pe care o au oamenii. In plus, imbracamintea si incaltamintea sport vor fi mereu... citeste mai mult