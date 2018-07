FC Sportul Bucuresti D&A, singurul club de fotbal care nu percepe taxe sau cotizatii: Esti in generatiile1980-2003? Hai si tu acum la antrenamente!

Intr-o tara care face pe repede inainte schimbul de generatii si trece de la fotbalul jucat in curtea scolii sau in fata blocului, la cel tastat la viteza a cincea in aplicatii de Play Station, este nevoie de o strategie care sa ofere din nou o sansa tuturor tinerilor de a face sport in aer liber.

Este si motivul pentru care s-a infiintat in aceasta vara clubul de fotbal FC Sportul Bucuresti D&A, un club unic in Capitala prin faptul ca se adreseaza tuturor celor care viseaza la o cariera in cel mai... citeste mai mult

