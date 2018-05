(P) Duel la distanta intre FCSB si CFR pentru adjudecarea titlului de campioana a Romaniei

Batalia pentru incoronarea cu titlul de campioana a Ligii I se anunta mai incendiara ca oricand! CFR si FCSB, principalele contracandidate in lupta pentru intaietate, sunt despartite doar de un singur punct si nu isi pot permite niciun pas gresit in ultima etapa a play-off-ului!

Astfel, antrenorii celor doua formatii mizeaza pentru runda din acest week-end pe un adevarat “all in”, riscand totul pe cartea atacului! Miza este una uriasa! Campioana va merge direct in turul al II-lea al Champions League, in... citeste mai mult