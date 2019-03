Weekend cu două mari derby-uri în Italia! Lazio – AS Roma şi Napoli – Juventus asigură spectacolul sâmbătă şi duminică, iar ambele meciuri pot fi urmărite pe Betano cu streaming live!

Lazio – AS Roma: Lazialii, în pericol să rateze sezonul

Gazdele derby-ului capitalei au pornit campania cu aşteptări mari, dar acestea pot dispărea încă din martie. Lazio a fost eliminată din Europa League de Sevilla, în Cupa Italiei a făcut doar egal acasă cu AC Milan în tur, iar în Serie A poate rata complet locurile ce duc în Europa! Visul revenirii în Liga Campionilor pare îndepărtat, fiind la 7 puncte de poziţia a patra, în timp ce de locul 10 sunt la numai două lungimi. Lazio are... citeste mai mult

