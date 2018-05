A venit vremea sa ii iei primul calculator copilului tau? Avand in vedere ca, la o varsta frageda, cei mici se plictisesc repede, nu stiu sa aiba foarte multa grija de un produs electronic si il pot deteriora, nu este indicat sa cheltui o suma uriasa pe un echipament IT care probabil nu va mai prezenta interes in cativa ani.

In aceste conditii, solutia ideala este sa achizitionezi un laptop second hand. Probabil ca nu te-ai gandit inca la aceasta optiune, insa exista furnizori recunoscuti care comercializeaza astfel de produse si de la care poti cumpara un laptop performant pentru copilul tau, fara sa faci o... citeste mai mult