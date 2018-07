(P) Cum sa alegi corect lenjeria intima de mireasa

Ziua cea mare se apropie cu pasi repezi si, din moment ce ai ales rochia visurilor tale, iti doresti si o lenjerie intima pe masura, in care sa te simti sexy, dar confortabil in acelasi timp. Avand in vedere faptul ca petrecerea nuntii dureaza destul de multe ore, este important sa alegi o lenjerie intima in care sa te simti confortabil si care sa accentueze cele mai apetisante forme ale tale. Lenjeria intima de mireasa este la fel de importanta ca rochia, iar atunci cand alegi desuurile trebuie sa fii sigura ca te simti confortabil, dar si incredibil de seducatoare. Daca rochia pe care ai ales-o este eleganta, trebuie sa optezi... citeste mai mult