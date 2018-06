In ultimele doua decenii, populatia a scazut de la 23,2 milioane, la 21,4 milioane de suflete, iar in urmatorii 15 - 20 de ani vom ajunge sa fim sub 20 de milioane. In 2010, numarul nasterilor a atins un minim al ultimilor cinci decenii. Daca ne luam...

Manager, 9 Iunie 2011