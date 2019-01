Acum nu trebuie sa te mai adaptezi la haine, pentru ca se adapteaza ele la tine. Alegand costume la comanda adaugi incredere in tine si respect de sine.



Ajungand la atelierul de creatie a designerului Filip Cezar, vei gasi croitori cu experienta moderni, care te sfatuiesc nu numai despre designul viitorului costumului, ci si despre alegerea tesaturilor. In functie de ocazie, de perioada sezonului, de varsta si obiceiurile tale, acestia vor selecta materialele cele mai potrivite pentru a crea un costum in trendul sezonului 2019. Garantat... citeste mai mult

