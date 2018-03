Vestiarele metalice sunt piese de mobilier folosite in numeroase domenii de activitate, de catre toate persoanele care au nevoie sa-si schimbe hainele la locul de munca, imbracand o uniforma speciala: asistenti medicali, doctori, avocati, cadre militare, ingineri, constructori, angajati in diverse magazine sau centre comerciale etc. Astfel, indiferent de functie sau job-ul avut, vestiarele metalice pot fi de mare folos oricui, de la cel mai mic pana la cel mai inalt nivel ierarhic!

Mai mult, aceste piese de mobilier sunt utilizate inclusiv de catre profesori si elevi pentru a-si depozita materialele didactice. De asemenea, unii... citeste mai mult