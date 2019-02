Kilometri nelimitati

In cele mai multe cazuri, agentiile de inchirieri auto in Bucuresti, ofera kilometri nelimitati. Cu toate acestea, exista exceptii, cum ar fi pentru vehiculele de lux sau inchirierile pentru plecari din tara. Asigura-te ca verifici termenii si conditiile pentru a vedea daca vehiculul selectat are kilometri nelimitati sau nu. Daca nu, informeaza-te despre costurile suplimentare pe kilometru.

Asigurari

In majoritatea cazurilor, masinile de inchiriat din Romania sunt asigurate in caz de daune sau furt. Cu toate acestea, termenii acestei asigurari nu sunt intotdeauna... citeste mai mult

