În contextul în care pasionaţii de fotbal şi pariuri sportive îşi fac ultimele calcule cu privire la favoritele CM 2018, pentru a prinde cele mai bune cote la agenţii, cunoscutul analist sportiv Ilie Dumitrescu şi-a dezvăluit echipa în care are cea mai mare încredere la turneul final. Este vorba despre Spania - cota 7,00 in prezent pe unibet.ro.

:

Ibericii au reusit 9 victorii in cele 10 meciuri din preliminarii si "au un joc complet - sunt eficienti pe faza defensiva, creativi la mijloc si letali in atac", dupa cum explica Ambasadorul casei de pariuri online... citeste mai mult