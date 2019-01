Sistem de operare inteligent

Am ajuns în fericita perioadă în care funcțiile smart sunt accesibile. Atât de accesibile, încât coboară foarte mult sub 1000 de lei. Câteva dintre avantajele unui sistem de operare inteligent sunt:

• Acces la Youtube și milioane de clipuri din întreaga lume;

• Acces la servicii precum Netflix, Amazon Video și HBO Go (în România). Acestea necesită abonamente lunare, însă vin și cu perioade de probă, gratuite;

• Browser integrat! Această funcție este o mană... citeste mai mult

acum 38 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Botosaneanul in