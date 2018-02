(P) Care sunt principalele cauze care duc la defectarea bateriei auto?

Calendaristic, ne apropiem cu pasi repezi de primavara, dar cu siguranta ne vom mai confrunta inca destul de mult timp cu temperaturile scazute, specifice sezonului rece, iar fiecare calatorie efectuata cu autoturismul in aceste conditii trebuie facuta cu precautie si luandu-ne toate masurile de siguranta corespunzatoare. Asta, pentru ca este bine stiut faptul ca, in conditii de iarna, pot fi intampinate diverse dificultati, iar autoturismul trebuie bine pregatit in acest sens. Iar atunci cand ne confruntam cu temperaturi scazute, printre piesele autoturismului nostru care se resimt cel mai mult in astfel de conditii se numara bateriile auto, care necesita o atentie speciala.

