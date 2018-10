PROFI isi continua extinderea inaugurand astazi cate un magazin in Bucuresti, Zemes, Dej, Bistrita, Peciu Nou si Dornesti. Magazinele proaspat inaugurate in Bucuresti functioneaza in format City. Unul se afla pe B-dul Basarabia, nr.100, bl.E2, sector...

Amosnews, 14 Septembrie 2017