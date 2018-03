(P) 0-0 sau 1-1 in derby-ul CFR Cluj - FCSB si alte ponturi la pariuri sportive

Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile cele mai probabile si pentru actualul meci. Pentru mai multe sanse de castig, in loc de scor exact se poate paria totusi pe rezultat la egalitate (cota 3,00) si pe sub 2,5 goluri in meci (cota 1,48). In 14 din ultimele 16 derby-uri s-au inscris maximum 2 goluri / meci. CFR are cea mai buna defensiva: 0,48 goluri primite / meci.

