Mesut Ozil, una din marile dezamăgiri ale Cupei Mondiale de fotbal din 2018, a vorbit în premieră după ce Germania a fost eliminată încă din faza grupelor, din postura de campioană en-titre.

Într-o postare pe Twitter, mijlocaşul naţionalei Germaniei a susţinut că va avea nevoie de timp pentru ca rănile să se vindece după acest eşec. ”Faptul că am plecat deja de la Cupa Mondială încă după faza grupelor doare atât de mult. Nu am fost suficienţi de buni. Voi avea nevoie de ceva timp pentru a trece peste acest eşec”, a precizat Ozil, care a însoţit mesajul cu hastag SayNoToRacism".

