Ioan Ovidiu Sabău a analizat video, în studioul Look Plus, din punct de vedere tactic, golurile încasate de Dinamo în meciul cu FC Botoşani.

Englezul Mustoe a fost criticat la primul gol. “Trebuia să joace simplu, cu portarul. N-ai voie să preiei mingea acolo. Nu cade mingea. A jucat întâmplător”, a spus Sabău care i-a lăudat şi pe Fulop şi Golofca. “Şi mijlocaşul respinge într-un spaţiu liber. Trebuie remarcată inteligenţa lui Fulop. Nu poţi juca atât de rapid, dacă nu te informezi. E foarte bine ce face Golofca, are un moment se opreşte şi pleacă apoi, imediat. Greşelile în lanţ care s-au făcut. Nistor nu vine suficient de agresiv să blocheze”, a explicat fostul... citeste mai mult

acum 26 min. in Sport, Vizualizari: 11 , Sursa: Pro Sport in