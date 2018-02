Deputatul PNL Ovidiu Raetchi afirma ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave si le cere social-democratilor sa nu riste destinul tarii "pentru dosarele lui Liviu Dragnea".

"Semnalele pe care le primim de la nivel european in ultima vreme sunt alarmante. Si tot mai numeroase. Faptul ca presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag cere Comisiei Europene sa nu ridice MCV si sa declanseze procedura de activare a Articolului 7 in cazul Romaniei - suspendarea dreptului de vot in... citeste mai mult