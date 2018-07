„Pe 21 februarie 2018, Camera Deputatilor a aprobat o achizitie vitala pentru securitatea nationala a Romaniei: sistemul HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) din Statele Unite ale Americii, in urma unei aprobari prealabile din partea Congresului SUA. Foarte simplu spus, acest sistem este esential in contextul amenitarii ruse din zona Crimeea-Marea Neagra. Au existat in Camera Deputatilor, la acel moment, doar doua voturi impotriva achizitiei:

- Ignat Miron, Comunitatea Rusilor din Romania, seful Grupului... citeste mai mult

