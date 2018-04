Prin lansarea procesului de catre guvern de relocare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, PSD pare ca isi face stat paralel in diplomatie, ignorandu-se totodata specialistii si diplomatii din MAE, afirma deputatul PNL, Ovidiu Raetchi.

„PSD, prin Liviu Dragnea, pare ca isi face stat paralel in diplomatie, un joc de imagine prin care face un mare deserviciu Romaniei, respectiv parteneriatelor noastre strategice, arata Raetchi.

Deputatul mai sustine ca subminarea imaginii si ignorarea specialistilor de la MAE – printr-o diplomatie de restaurant in SUA, numiri in corpul diplomatic pe criterii de loialitate politica, intalniri... citeste mai mult