Ousmane Viera şi-a schimbat atitudinea la trei zile după faultul dur asupra lui Ianis Hagi, din timpul meciului Sepsi - Viitorul. Fundaşul ivorian şi-a cerut scuze fiului lui Gică Hagi, după ce vineri declarase că atacul său a fost „fără intensitate”.

„Înainte de a începe, vreau să îmi cer scuze faţă de Ianis. După partidă, am mers să îi spun ce rău îmi pare. A fost un meci cu mare intensitate, cu mare miză. Eu am atins mingea, dar piciorul a rămas sus şi l-am atins. A fost un fault foarte dur, mi-am dat seama când am văzut imaginile. Îmi pare foarte rău. Eu după meci m-am dus la el şi mi-am cerut scuze. În timpul meciului era foarte supărat pe mine, dar, după meci, m-am dus... citeste mai mult

azi, 13:21 in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Salajeanul in