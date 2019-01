O poză cu un simplu ou a detronat-o pe Kylie Jenner și a devenit cea mai apreciată poză de pe Instagram, conform CNN

Postarea a fost făcută pe 4 ianuarie cu descrierea: „Haideți să stabilim un record mondial și să obținem cea mai apreciată poză de pe Instagram. Învingând recordul curent al lui Kylie Jenner (18 milioane)! O să reușim.”.



Vezi această postare pe Instagram Let’s set a world record together and get the most liked post on Instagram. Beating the current world record held by Kylie Jenner (18 million)! We got this #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang

O postare distribuită de EGG GANG (@world_record_egg) pe Ian 4, 2019 at... citeste mai mult

