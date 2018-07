OUG in vacanta parlamentara, pentru modificarea Legii offshore. Ambasada SUA trage semnalul de alarma Liviu Dragnea a anuntat o posibila OUG pentru modificarea Legii offshore, care a fost adoptata pe 9 iulie de Parlament. Desi, in acest moment, senatorii si deputatii si-au incheiat sesiunea, liderul PSD spune ca nu are nevoie de Parlament, "isi va face treaba" cu Executivul si conducerea Camerei".

Desi Parlamentul Romaniei si-a incheiat sesiunea saptamana trecuta, Dragnea spune ca se poate adopta o OUG privind Legea offshore chiar si in aceste conditii. "Parlamentarii au plecat in vacanta. E normal. Astea sunt... citeste mai mult