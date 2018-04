Pasiune, credință și artă, toate acestea se împletesc în meștesugul păstrat cu sfințenie de o buzoiancă. Încondeiează ouă cu motive tradiționale. Arta femeii a depășit granițele țării, iar ouăle de Paște din Buzău ajung an de an în Franța, Norvegia ori alte țări europene. Inspirația artistei populare vine din viața de zi cu zi a țăranului român dar și din credința nestrămutată în valorile creștine.

Încondeiate românești pentru export EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În căsuța din satul Niculești acum este cea mai încărcată perioadă din an. Ioana Matei lucrează fără încetare la încondeiera ouălelor.

Motivele desenate de ea... citeste mai mult

acum 51 min. in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: TVR in