Acelasi ritual al bradului gãsim si in Moldova, cu bradul ornat pentru nuntã si pus in capul mesei ca vornicel si ca cel mai de seamã oaspete. Creanga de brad regãsitã pe oul incondeiat – scara cu fustei sau Scãrita ce duce sufletul spre Rai spre judecata divinã, in Scara cu fustei, scara ce unificã viata sacrã cu cea profanã, viata cu moartea, vãzutul cu nevãzutul, inceputul cu sfarsitul. Astfel, moartea pentru osan nu reprezintã terminarea, ci taman inceputul, inceputul unei vieti htonice pe care se poate inãlta musai numai pe scara cu fustei. Pe oul incondeiat, scara cu fustei, acea scarã care nu are inceput si nici...