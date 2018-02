– continuare din numãrul trecut –

De cate ori in cãlãtoriile domniilor voastre nu ati bãtut drumurile tãrii peste campurile cu verdeatã unde tãranii muncesc veseli, sã fiti martor la servirea mesei pe pajistea infloritã, la ruptul ritualic al pitei de casã invelitã in stergar de in curat, la blidele nãscute din acelasi aluat cu Adam, ca apoi, trecand prin cuptorul lui Vulcan, sã aparã pe fata de masã din panza de in pe care tãranii obositi isi odihnesc mainile? Am fi ipocriti dacã nu ne-am dori sã vedem mãcar in clipele de...