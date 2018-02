– continuare din numãrul trecut –

Mihaela Grigorean, ca om de culturã si ca un destoinic etnolog, a participat cu deosebitã dragoste alãturi de sãtenii din Cãmarzana la diferite munci ale campului de peste an, la diferite obiceiuri si ritualuri legate de anotimpurile anului, de sãrbãtorile Sfintelor Pasti, de Crãciun, Anul Nou si Boboteazã. Mihaela Grigorean, ca fiicã a Oasului, a rãspuns prezent si la invitatia de a modela acelasi material din care a fost fãcut Adam, la roata olarului invãtand de la mesterii autentici din... citeste mai mult