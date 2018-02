Despre importanta studierii ouãlor incondeiate s-a vorbit, se vorbeste si incã se va mai vorbi mult, in folcloristica romaneascã, fãrã ca, din pãcate, recunoasterile teoretice sã determine actiuni practice, lucrative in acest sens, decat intr-o foarte micã mãsurã, in raport direct cu amploarea discutiilor. Atestate de cele mai vechi texte, de descoperirile arheologice, prezente la populatiile contemporane care se aflã incã in preistorie ca nivel de dezvoltare, ouãle incondeiate prin insãsi modelul cu care este ornamentat, au desigur vechimea celor mai timpurii manifestãri folclorice. Astfel, Satul Cãmarzana apare ca atestare documentarã in arhiva judetului... citeste mai mult