OTP Bank România lansează un produs nou de economisire destinat persoanelor fizice, Depozitul la Termen în lei constituit pe 7 luni, cu dobândă ce poate ajunge până la 3,20% pe an, la constituirea online prin serviciul OTPdirekt, conform unui comunicat al băncii.



Pe lângă valoarea promoţională a dobânzii, 3,20% pe an prin OTPdirekt, clienţii persoane fizice beneficiază şi de zero comision de deschidere, administrare, lichidare a depozitului, respectiv de retragere numerar la scadenţa acestuia, indiferent dacă au constituit... citeste mai mult