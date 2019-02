Otilia Brumă, cunoscută pentru hitul Bilionera, a vorbit recent, despre una dintre dramele sentimentale prin care a trecut recent.

"Iubirea este peste tot. Trebuie doar să deschizi ochii. Sincer, am avut și eu o relație. Doi ani. Și știam că bărbatul respectiv nu mă iubește. Am stat pentru că a trebuit... Eram logodită! Dar simțeam că nu mă iubește. Ca să aflu peste jumătate de an că era homosexual! Am avut un șoc", a povestit Otilia citată de Gsp.

Într-un interviu mai vechi artista dezvăluia: "Chiar din prima lună de relație... citeste mai mult

