19 lungmetraje româneşti lansate în cinematografe în 2018 au fost luate în considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizărilor la cea de-a 13-a ediţie a Galei Premiilor Gopo. Filmele cu cele mai multe nominalizări sunt „Morometii 2“ (14), „Charleston“ (13), Dragoste 1. Câine“ (11) şi „Pororoca” (10).

Gala are loc astăzi, de la ora 20.00, la Teatrul Naţional din Bucureşti şi va fi transmisp în direct pe Film Now, începând cu ora 19.00, online pe premiilegopo.ro şi înregistrat pe Digi 24, pe 20 martie, de la ora 24.00.

