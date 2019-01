Drama istorică "The Favourite" şi filmul alb-negru "Roma" conduc lista filmelor cu cele mai multe nominalizări - câte 10 - pentru premiile Oscar din acest an. Celelalte filme înscrise în cursa pentru premii la gala care va avea loc pe 24 februarie sunt "A Star Is Born" şi "Vice", cu câte opt nominalizări, urmate de "Black Panther" cu 7. De notat că "Black Panther" este primul film cu super-eroi care este nominalizat la secţiunea "Cel mai bun film" la Oscar.

Filmele cu cele mai multe nominalizări

10 - The Favourite, Roma 8 - A Star Is Born, Vice 7 - Black Panther 6 - BlacKkKlansman 5 - Bohemian Rhapsody, Green Book... citeste mai mult