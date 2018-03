David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului 'The Shape of Water', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru presupusul plagiat al piesei de teatru 'Let Me Hear You Whisper',...

Jurnalul National, 22 Februarie 2018