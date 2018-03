OSCAR 2018: "The Shape of Water" a fost principalul castigator, "Dunkirk" s-a aflat pe locul doi. Lista completa a castigatorilor Cea de a 90-a editie a galei premiilor Academiei americane de film a avut loc duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles. Filmul "The Shape of Water", regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost principalul castigator, cu patru statuete in palmares.

Mai multe despre Guillermo del Toro, cel mai bun film, gary oldman, cel mai bun actor, The Shape of Water, oscar 2018, Frances McDormand,... citeste mai mult

azi, 13:03 in Life, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in