Actorul Gary Oldman a primit duminică seară, la Los Angeles, Oscarul pentru cel mai bun rol principal masculin, în cadrul celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, pentru rolul din filmul "Darkest Hour".



La această categorie au mai fost nominalizaţi Timothee Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") şi Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

Acesta este primul premiu Oscar obţinut de Goldman din două nominalizări. Actorul a fost nominalizat şi pentru rolul din... citeste mai mult