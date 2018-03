La premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Sally Hawkins, "The Shape of Water", Margot Robbie, "I, Tonya", Saiorse Ronan, "Lady Bird", Meryl Streep, "The Post".

Acesta este al doilea trofeu Oscar pentru McDormand, din cinci nominalizări.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă i-a revenit Emmei Stone, pentru rolul din "La La Land", de Damien Chazelle.

